Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

Федеральная сеть стройматериалов откроет магазин в Перми

04 декабря 2025 в 13:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
О планах компании рассказали на открытии магазина в Екатеринбурге

О планах компании рассказали на открытии магазина в Екатеринбурге

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Федеральная сеть магазинов стройматериалов «Петрович» планирует расширять бизнес и заходить в Пермь. Об этом сообщил директор развития компании на Урале Дамир Боголюбов во время открытия нового торгового центра в Екатеринбурге.

«Федеральная компания „Петрович“ рассматривает возможность экспансии в Перми», — передает слова Боголюбова «Коммерсант-Прикамье». Уточняется, что для торговой точки не будут строить отдельное здание. Дата открытия магазина и место его расположения пока не известны.

Сеть «Петрович» была основана в 1995 году. Первый магазин открыли в Санкт-Петербурге. Сейчас в стране работает более 43 торговых точек сети.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появятся заведения федеральной сети мясных ресторанов «The Бык». Сейчас компания выбирает помещение под будущий ресторан.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал