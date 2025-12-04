Федеральная сеть стройматериалов откроет магазин в Перми
О планах компании рассказали на открытии магазина в Екатеринбурге
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Федеральная сеть магазинов стройматериалов «Петрович» планирует расширять бизнес и заходить в Пермь. Об этом сообщил директор развития компании на Урале Дамир Боголюбов во время открытия нового торгового центра в Екатеринбурге.
«Федеральная компания „Петрович“ рассматривает возможность экспансии в Перми», — передает слова Боголюбова «Коммерсант-Прикамье». Уточняется, что для торговой точки не будут строить отдельное здание. Дата открытия магазина и место его расположения пока не известны.
Сеть «Петрович» была основана в 1995 году. Первый магазин открыли в Санкт-Петербурге. Сейчас в стране работает более 43 торговых точек сети.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появятся заведения федеральной сети мясных ресторанов «The Бык». Сейчас компания выбирает помещение под будущий ресторан.
