Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

В Тюменской области утонул рыбак

На озере Темном в Бердюжском районе утонул рыбак
04 декабря 2025 в 16:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ЧП произошло в Бердюжском районе

ЧП произошло в Бердюжском районе

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На озере Темном в Бердюжском районе Тюменской области утонул мужчина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном управлении МЧС.

«На пульт ЕДДС поступило сообщение о том, что на озере Темном в районе деревни Карькова во время рыбалки утонул мужчина. Водолазы ТОСЭР извлекли тело из воды, личность погибшего установлена», — пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Там уточнили, что на месте происшествия проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало о том, что летом в Вагайском районе за день утонули два человека. 44-летний мужчина погиб на озере во время рыбалки, а 62-летняя женщина упала в водоем и не смогла из него выбраться.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал