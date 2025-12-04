В Тюменской области утонул рыбак
ЧП произошло в Бердюжском районе
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
На озере Темном в Бердюжском районе Тюменской области утонул мужчина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном управлении МЧС.
«На пульт ЕДДС поступило сообщение о том, что на озере Темном в районе деревни Карькова во время рыбалки утонул мужчина. Водолазы ТОСЭР извлекли тело из воды, личность погибшего установлена», — пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Там уточнили, что на месте происшествия проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее URA.RU писало о том, что летом в Вагайском районе за день утонули два человека. 44-летний мужчина погиб на озере во время рыбалки, а 62-летняя женщина упала в водоем и не смогла из него выбраться.
