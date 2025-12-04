У обоих псов переломы Фото: Светлана Самойлова

Волонтеры забрали собак, хозяин которых избил одно из животных под камерами 3 декабря. У обоих такс переломы, им нужна операция. Об этом URA.RU рассказала представитель группы помощи животным «4 лапы» Светлана Самойлова.

«Когда видео появилось в соцсетях мы выехали на место и в присутствии полицейских забрали собак. Это две таксы, мальчики, им меньше года. Рентген показал переломы: у одного застарелый, но не сросшийся, бедренной кости. У второго — свежий, многооскольчатый перелом голени. Завтра им проведут операции», — рассказала URA.RU Светлана.

Только за оперативное вмешательство нужно будет отдать 50 000 рублей. Затем — стационар и лечение, лекарства. Волонтеры просят помощи у неравнодушных граждан, о том, как поддержать собак можно узнать в группе «4 лапы».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина попал на запись видеокамер в момент, когда избивал собаку. Его личность уже установлена.