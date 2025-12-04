Тюменские строители завершили ремонт знакового здания в ЛНР

Тюменская область взяла шефство над Краснодоном в июле 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские строители завершили капитальный ремонт фасада Дома культуры имени «Молодой Гвардии» в Краснодоне (Луганская народная республика) площадью около 7 000 квадратных метров. Об этом сообщает telegram-канал правительства ЛНР.

«Тюменские строители завершили капитальный ремонт фасада здания ДК имени „Молодой Гвардии“. Общая площадь объекта — около 7 000 квадратных метров», — уточнили в правительстве ЛНР.

В ходе реконструкции рядом с ДК установили девять новых скульптур — это точные копии фигур, которые были там раньше. Также на отреставрированном здании установили современную систему подсветки.

