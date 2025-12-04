Логотип РИА URA.RU
Тюменские строители завершили ремонт знакового здания в ЛНР

Тюменские строители отремонтировали ДК имени «Молодой Гвардии» в Краснодоне
04 декабря 2025 в 16:41
Тюменская область взяла шефство над Краснодоном в июле 2022 года

Тюменская область взяла шефство над Краснодоном в июле 2022 года

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские строители завершили капитальный ремонт фасада Дома культуры имени «Молодой Гвардии» в Краснодоне (Луганская народная республика) площадью около 7 000 квадратных метров. Об этом сообщает telegram-канал правительства ЛНР.

«Тюменские строители завершили капитальный ремонт фасада здания ДК имени „Молодой Гвардии“. Общая площадь объекта — около 7 000 квадратных метров», — уточнили в правительстве ЛНР.

В ходе реконструкции рядом с ДК установили девять новых скульптур — это точные копии фигур, которые были там раньше. Также на отреставрированном здании установили современную систему подсветки. 

Тюменская область взяла шефство над Краснодонским округом в июле 2022 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Александр Моор встретился с молодежью из ЛНР на форуме «УТРО» в Тюмени.

