На проспекте Ленина, в самом центре Екатеринбурга, стоит здание, которое горожане ласково называют «Трактором». Строгие геометрические формы, ленточные окна, массивный козырёк и вертикаль лестничной башни — перед нами не просто Главпочтамт, а архитектурный манифест эпохи. Дом связи, построенный в 1933 году — один из самых ярких памятников конструктивизма на Урале. Как здание стало душой города — в материале URA.RU.

От купеческих усадеб к дому связи

Еще сто лет назад на месте нынешнего Главпочтамта стояли купеческие усадьбы уездного Екатеринбурга Пермской губернии. Ситуация изменилась после 1923 года, когда город стал центром огромной Уральской области и начал стремительно меняться.

Свердловск (так назывался Екатеринбург с 1924 по 1991 годы) переживал строительный бум, а официальным стилем молодой советской архитектуры стал конструктивизм. Участок на пересечении проспекта Ленина, улиц Толмачева и Пушкина рядом с площадью Труда (Екатерининской площадью) отвели под новый «Дом почты и телеграфа».

Старая городская почтово‑телеграфная контора уже не справлялась с потребностями растущего промышленного центра. Поэтому Наркомат почт и телеграфов добился от городских властей участка в деловом центре Свердловска — и именно сюда переехала главная городская почта, получившая название Дом связи.

Архитекторы и замысел проекта

Проект Дома связи поручили столичному архитектору Константину Соломонову. Его соавтором стал архитектор Вениамин Соколов, который выполнял рабочие чертежи и занимался проектированием интерьеров.

В результате в центре Урала появилось редкое для региона здание московской школы конструктивизма: большинство ярких конструктивистских объектов Свердловска проектировали архитекторы из Ленинграда и Томска.

Строительство велось в начале 1930‑х годов, и к 1933–1934 годам на проспекте Ленина выросло новое административное здание — Дом связи, которое сразу же стало архитектурной доминантой площади Труда и одним из символов «нового советского города».

Конструктивизм в форме «П»

Дом связи — пяти-шестиэтажное здание сложной П‑образной формы с внутренним двором со стороны улицы Толмачева. Такое решение позволило создать функциональное «каре» с крупными блоками, каждый из которых был подчинен определенному виду деятельности.

Ключевым композиционным элементом стал крупный вертикальный объем центральной лестничной клетки — своеобразная «башня» с ленточным остеклением, где разместили главную лестницу и лифт. Для Свердловска начала 1930-х наличие лифтов само по себе было технической новинкой. Вертикальный объем объединил угловую часть здания, обращенную к площади Труда, и вытянутый горизонтальный корпус вдоль проспекта Ленина.

Фасады и детали

Главный вход Дома связи обращен на проспект Ленина и отстоит от красной линии за счет высокого крыльца. Входной узел выделен вертикалью лестничной клетки с ленточным остеклением и массивным горизонтальным козырьком, который переходит на западный фасад.

Западный фасад асимметричен и двухчастен: справа расположен мощный ризалит, подчеркивающий зону входов в первый и цокольный этажи, слева — ритмичная геометрия оконных проемов. Восточный фасад образует двор‑каре, выходящий на улицу Толмачева. Здесь устроен внутренний двор с ограждающей стеной и въездными воротами. Фасады, обращенные во двор, имеют типичные для конструктивизма поэтажные ряды горизонтальных окон с характерным рисунком переплетов.

«Трактор» на проспекте Ленина

Практически сразу после постройки Дом связи получил у горожан неофициальное название — «Трактор». Если посмотреть на здание Главпочтамта с определенного расстояния и под нужным углом со стороны проспекта Ленина, его ступенчатые объемы действительно напоминают трактор с трубой.

Современные архитекторы считают, что подобное сходство — результат сложения функциональных объемов, а не буквальная «задумка» авторов. Однако в массовом сознании образ прижился, тем более что в 1930‑е годы трактор был одним из главных символов индустриализации, крестьянства, колхозов и коллективизации.

«Город в городе»

Дом связи изначально задумывался не только как почта, но и как крупный общественно‑производственный комплекс. В цокольном и подвальном этажах разместили технические и хозяйственные помещения. На первом и втором — большие залы для обслуживания посетителей: операционные залы почты, телеграф, помещения для работы с корреспонденцией.

Третий — пятый этажи заняли производственные и административные помещения, а также культурно‑просветительские комнаты для кружковой работы. На шестом этаже расположили радиостудии, откуда в эфир уходили новости и передачи для жителей региона.

Поэтажные планы отличались не только конфигурацией, но и высотой: некоторые помещения были спроектированы в два уровня. Это позволило разместить в здании детский сад и ясли для детей сотрудников, дом культуры, медпункт, столовую и другие службы. Фактически к середине 1930‑х годов на месте двух купеческих усадеб вырос самостоятельный многофункциональный комплекс.

Радиотеатр и несбывшиеся замыслы

Отдельной частью проекта был радиотеатр, который, по замыслу архитекторов, должен был занимать большой объем квартала вплоть до Почтового переулка и вмещать сотни зрителей. В одних источниках упоминается зал на 600, в других — на 800 мест, но все они сходятся в одном: это должно было быть значимое культурное пространство нового города.

Часть помещений под радиотеатр действительно была запроектирована и использовалась по назначению: здесь проводились мероприятия, встречи, слушали последние известия. Однако полностью реализовать первоначальный масштабный замысел так и не удалось. Причины были типичны для того времени — дефицит ресурсов и изменение приоритетов строительства.

Война, конная станция и трамвай во дворе

С началом Великой Отечественной войны привычная работа Дома связи резко изменилась. Часть автотранспорта была отправлена на фронт, и доставку писем, посылок и газет в городе временно взяла на себя конная станция. Две лошади жили в малом дворе Главпочтамта и ежедневно выходили на маршруты.

Во внутренний большой двор со стороны улицы Толмачева проложили рельсы: сюда заходил трамвай, который развозил почту и посылки по проспекту Ленина и близлежащим улицам. Таким образом, Дом связи в военные годы превратился в ключевой узел не только коммуникаций, но и городской логистики.

Для фронтовиков и их семей письма и треугольники с фронта были единственной ниточкой, связывающей с домом, и роль Главпочтамта в эти годы выходила далеко за рамки обычной инфраструктуры.

Молодежные «тусовки» 1960–1970-х

В 1960–1970‑е годы Дом связи неожиданно обрел новое, неформальное значение. Высокое крыльцо и ступени главного входа стали одним из главных мест встреч и знакомств городской молодежи.

Старожилы вспоминают, что у этой «социальной лестницы» существовала тайна, о которой знали лишь избранные: по тому, на какой ступени стоит девушка или молодой человек, можно было судить о намерениях и статусе знакомства — от первого общения до более серьезных или, наоборот, непринужденных встреч. Главпочтамт превратился в своеобразную точку притяжения. Для многих жителей Свердловска тех лет здание на Ленина, 39 навсегда осталось местом, где начинались романы и дружба.

Важной городской деталью Дома связи стал нулевой километр Екатеринбурга. По рекомендации Всемирного почтового союза отсчет расстояний в городах ведут от здания главной почты. В городе такую точку решено было обозначить у входа в здание.

Дом связи сегодня

Несмотря на почтенный возраст, Дом связи продолжает работать по своему прямому назначению — здесь располагается центральное отделение почтовой связи, работают операционные залы, сохраняется ряд исторических планировочных решений. В здание регулярно приходят экскурсии: сюда ведут школьные классы, семьи с детьми, блогеры и иностранные туристы, интересующиеся советским модернизмом и уральским конструктивизмом.

Дом связи не превратился в культурный центр по образцу московских примеров рефункционализации конструктивистских зданий — таких, как хлебозавод № 5, ставший Центром «Зотов». Но в Екатеринбурге у этого объекта иная судьба: ему сохранили и фактически вернули первоначальную функцию.

Символ уральского конструктивизма