Мэр Екатеринбурга подведет итоги пятилетки на встрече с главредами СМИ

Глава Екатеринбурга Орлов проведет неформальную встречу с журналистами
04 декабря 2025 в 20:30
Встречу с журналистами Алексей Орлов проведет 10 декабря

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов устроит неформальную пресс-конференцию с главредами СМИ. Там он подведет итоги своей пятилетней работы в должности. 

Встреча с журналистами запланирована на 10 декабря. В феврале у Орлова истекает срок полномочий, он активно готовится к переизбранию.

Подобную пресс-конференцию в 2023-м Орлов собирал, чтобы отчитаться об итогах года. В 2024-м он общался с горожанами в формате прямой линии. Вероятнее всего, в этом году будет и пресс-конференция, и прямая линия, но в разные дни.

Мэром столицы Урала Орлов стал 9 февраля 2021 года. До этого занимал посты зампредседателя правительства области (2012-й), первого зампредседателя правительства-министра инвестиций и развития (2014-й), первого замглавы Екатеринбурга (2020-й). 

