Мэр Екатеринбурга подведет итоги пятилетки на встрече с главредами СМИ

Встреча с журналистами запланирована на 10 декабря. В феврале у Орлова истекает срок полномочий, он активно готовится к переизбранию .

Подобную пресс-конференцию в 2023-м Орлов собирал, чтобы отчитаться об итогах года. В 2024-м он общался с горожанами в формате прямой линии. Вероятнее всего, в этом году будет и пресс-конференция, и прямая линия, но в разные дни.