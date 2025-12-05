Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Последние теплые дни зимы ждут свердловчан

05 декабря 2025 в 07:12
Морозы нагрянут после выходных

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области свои последние теплые дни отбывает зима. Будущие выходные все еще будут аномально жаркими для региона в это время. Уже со следующей недели ожидаются сильные морозы, говорится в прогнозе telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

«Циклон не дает фронту сдвинуться южнее, в результате холод пока что не распространяется на территорию области. Вторжение арктической воздушной массы в средние широты пока что происходит на территории Западной Сибири, в тылу предыдущего циклон», — сообщил синоптик Алексей Пулин.

5 декабря в Екатеринбурге ожидается облачная погода без осадков. Днем температура будет держаться около 0, а к вечеру опустится до -3 градусов. Выходные ожидаются такими же.

С понедельника 8 декабря морозы ударят по Екатеринбургу. Ожидаются температуры около -20 градусов ночью и -15 днем.

