Последние теплые дни зимы ждут свердловчан

Морозы нагрянут после выходных Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области свои последние теплые дни отбывает зима. Будущие выходные все еще будут аномально жаркими для региона в это время. Уже со следующей недели ожидаются сильные морозы, говорится в прогнозе telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

«Циклон не дает фронту сдвинуться южнее, в результате холод пока что не распространяется на территорию области. Вторжение арктической воздушной массы в средние широты пока что происходит на территории Западной Сибири, в тылу предыдущего циклон», — сообщил синоптик Алексей Пулин.

5 декабря в Екатеринбурге ожидается облачная погода без осадков. Днем температура будет держаться около 0, а к вечеру опустится до -3 градусов. Выходные ожидаются такими же.

