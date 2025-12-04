Перед главврачом поставлены непростые задачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Североуральске — на малой Родине губернатора Свердловской области Дениса Паслера — сменили главврача центральной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

С 4 декабря ЦРБ возглавил Алексей Путинцев. Коллективу его представил первый замминистра здравоохранения Свердловской области Игорь Пушкарев.

«Перед Путинцевым поставлены задачи, которые имеют первостепенное значение для организации оказания медуслуг населению и повышения их качества. В приоритете — завершение капремонта двух поселковых поликлиник, оснащение больницы всем необходимым оборудованием, укомплектование врачебными и руководящими кадрами амбулаторно-поликлинического звена, выполнение плановых показателей по профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации взрослого населения», — сообщили в больнице.

Кроме того, новому главврачу предстоит оптимизировать размещение структурных подразделений, чтобы снизить расходы. «Мы будем помогать, но мы будем и спрашивать. Мнение губернатора и мнение министра здравоохранения [Татьяны Савиновой] едины — больница должна зарабатывать и тратить средства на развитие и внедрение новых технологий. Главврачу и всем вам предстоит хорошо поработать, и думаю, вместе мы справимся», — сказал на встрече с коллективом Пушкарев.

Путинцеву 46 лет, стаж работы — 20 лет. Он по специальности врач-акушер-гинеколог. Путинцев окончил Оренбургскую государственную медицинскую академию в 2006 году. Работал в Областной клинической больнице №2 в Оренбурге, медцентрах в Сочи и возглавлял Первомайскую районную больницу в Оренбургской области.