Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Екатеринбурге нашли мертвым подростка. Фото

04 декабря 2025 в 19:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ЧП произошло на Сортировке (архивное фото)

ЧП произошло на Сортировке (архивное фото)

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Екатеринбурге возле высотки на ул. Технической обнаружили мертвым подростка. По словам читателя URA.RU, погибшему около 16 лет.

«Соседи заметили тело еще днем. Сразу же вызвали спецслужбы», — сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают сотрудники полиции. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.

Фото: предоставлено читателем URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал