В Екатеринбурге нашли мертвым подростка. Фото
04 декабря 2025 в 19:22
ЧП произошло на Сортировке (архивное фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Екатеринбурге возле высотки на ул. Технической обнаружили мертвым подростка. По словам читателя URA.RU, погибшему около 16 лет.
«Соседи заметили тело еще днем. Сразу же вызвали спецслужбы», — сказал собеседник агентства.
На месте ЧП работают сотрудники полиции. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.
Фото: предоставлено читателем URA.RU
