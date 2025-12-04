ЧП произошло на Сортировке (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Екатеринбурге возле высотки на ул. Технической обнаружили мертвым подростка. По словам читателя URA.RU, погибшему около 16 лет.

«Соседи заметили тело еще днем. Сразу же вызвали спецслужбы», — сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают сотрудники полиции. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.