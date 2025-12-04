Защита свердловского медбрата, обвиненного по новой статье, обратилась к Путину
Защита медбрата из Каменска-Уральского (Свердловская область), которого первого в России обвинили по делу о «поиске экстремизма» в интернете, направила обращение на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Адвокаты хотят привлечь внимание к ситуации и через президента закрыть дело. Об этом URA.RU сообщил защитник мужчины — юрист Сергей Барсуков.
«Мы сегодня днем обращались, указали буквально кратко, сухо. Написали следующее: „8 октября 2025 года в отношении моего подзащитного возбуждено дело об административном правонарушении по статье за умышленный поиск экстремистских материалов — считаем это незаконным. Имеется пробел в законодательстве, данная статья сухая, поскольку под это может попасть любой. Мой подзащитный ничего не искал“. Вот так кратко и попросили вмешаться в ситуацию. Наверняка это будет передано еще до обращения главы государства к гражданам России», — рассказал Барсуков URA.RU.
Об административном деле жителя Каменска-Уральского стало известно 6 ноября. Мужчину задержали и вменили ему ст. 13.53 КоАП РФ за намеренный поиск запрещенного и экстремистского контента. По мнению обвинения, мужчина якобы намеренно искал информацию о запрещенных в РФ боевых соединениях.
