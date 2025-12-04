Авария произошла в 15:30 на Серовском тракте Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области

Женщина с пятилетней дочкой погибли в аварии на 25-м километре трассы Серов-Сосьва-Гари (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

Трагедия произошла в 15 часов 4 декабря. По предварительным данным, женщина на Kia выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. В больницу с травмами доставили вторую дочь (10 лет) погибшей.

На данном участке дороги временно введены ограничения на движение в обе стороны. В обстоятельствах ДТП также будет разбираться прокуратура. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

10-летнюю пострадавшую забрали в больницу Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области