Семья погибла в ДТП на свердловской трассе. Фото
Авария произошла в 15:30 на Серовском тракте
Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области
Женщина с пятилетней дочкой погибли в аварии на 25-м километре трассы Серов-Сосьва-Гари (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГАИ.
Трагедия произошла в 15 часов 4 декабря. По предварительным данным, женщина на Kia выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. В больницу с травмами доставили вторую дочь (10 лет) погибшей.
На данном участке дороги временно введены ограничения на движение в обе стороны. В обстоятельствах ДТП также будет разбираться прокуратура. Водитель грузовика от госпитализации отказался.
10-летнюю пострадавшую забрали в больницу
Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области
Фото: предоставлено ГАИ Свердловской области
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!