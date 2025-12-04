От косовороток до тяжелого люкса: в чем ходят на работу свердловские чиновники

Свердловским чиновникам присуще чувство стиля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пиджак от Loro Piana, тренч от Burberry или кожаный плащ в стиле «чекист» — одежда свердловских чиновников давно перестала быть просто формой и превратилась в инструмент политической коммуникации. В коридорах областного заксобрания царит итальянская тихая роскошь, в правительстве — консервативная строгость, а некоторые депутаты подбирают гардероб под стать своим заявлениям. URA.RU раскрывает модные предпочтения и скрытые послания в образах уральских политиков.

Основные предпочтения в одежде чиновников

Модные предпочтения уральских политиков и чиновников четко сегментированы в зависимости от статуса, должности и личных взглядов. Основные направления можно разделить на несколько ключевых категорий.

Анастасия Немец в одежде модного бренда Фото: Анна Майорова © URA.RU

В сегменте люкс для мужчин доминируют статусные бренды, олицетворяющие «тихую роскошь». Некоторые опрошенные URA.RU топ-чиновники признаются, что выбирают итальянский бренд Loro Piana, а также Zilli, Billionaire и Zena. Для верхней одежды популярностью пользуется Bogner.

В женском люксовом гардеробе — таким в основном хвастаются жены чиновников, можно найти такие бренды, как Chanel, Roseville и Charuel, а также другие российские премиум-бренды.

Среди чиновников областного правительства популярна марка Henderson — эталон делового стиля. Это сдержанный и безопасный вариант, демонстрирующий лояльность отечественному производителю.

У Дмитрия Ионина почти всегда можно заметить индивидуальную вышивку Фото: Илья Московец © URA.RU

Многие представители власти предпочитают индивидуальный пошив, чтобы добиться безупречной посадки и уникальности. Среди местных мастеров часто упоминаются портные Аня Мамаева и Никита Баранов — владельцы собственных портных. Такой подход позволяет нанести личную монограмму. «Это объективно лучше, когда тебе сшили из хорошей ткани костюм, рубашку, сразу видно, что это по тебе и дорого выглядит. Есть возможность нанести монограмму», — поделился один из собеседников в правительстве.

В то же время, в доступном сегменте, особенно среди менее обеспеченных муниципальных служащих, популярны такие марки, как «Пеплос» и ее аналоги. Этот выбор иногда становится предметом для шуток со стороны более стильно одетых коллег из регионального парламента.

Итальянский шик и «тихая роскошь»: униформа заксобрания

Депутаты законодательного собрания Свердловской области задают тон в региональной чиновничьей моде. Их негласным стандартом стал итальянский люксовый бренд Loro Piana, символ «тихой роскоши». Этот бренд, известный использованием исключительных материалов вроде кашемира и шерсти викуньи, давно стал выбором мировой и российской элиты.

Демонстрация бренда в среде госслужащих - моветон. Знатоки и так поймут, что на главе аппарата губернатора Сергее Никонове дорогой костюм Фото: Размик Закарян © URA.RU

Выбор в пользу Loro Piana — это послание о статусе, связях и принадлежности к определенному кругу. Как отмечают собеседники в кулуарах, для депутатов важно не кричащее лого, а узнаваемая для своих ткань и крой. «Самое главное — что бы ты ни носил, бренд нужно убирать внутрь. Знающие люди распознают», — отмечает источник. Помимо готовой одежды, популярен пошив на заказ. У многих чиновников на манжетах или под воротником вышиты инициалы.

Политические послания через ткань: от косоворотки до кепки Putin Team

Некоторые политики сознательно используют гардероб для отправки конкретных месседжей, выходя за рамки просто делового стиля.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина появлялась на публике в традиционной косоворотке. Этот элемент русского костюма служит недвусмысленным напоминанием о национальной идентичности и ценностях.

Депутат екатеринбургской гордумы Александр Колесников известен приверженностью стилю «чекист», дополняя образ кожаным плащом. Это создает образ решительности, строгости и связи с силовыми структурами.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов был замечен в кепке с символикой Putin Team. Такой аксессуар — это уже открытая политическая декларация и демонстрация личной позиции.

Екатеринбургский мэр в кепке Putin Team Фото: Илья Московец © URA.RU

Где шопятся: от VIP-бутиков до «того, что налезло»

Основными точками притяжения для чиновников, следящих за гардеробом, стали несколько мест в Екатеринбурге.

Бутики с премиальным обслуживанием. По словам источников, там существуют VIP-примерочные, а иногда даже проходят неформальные встречи и переговоры. Это места, где пересекаются политики и крупный бизнес.

Брендовые интернет-магазины из Москвы.

Ателье и на заказ. Как уже упоминалось, многие предпочитают индивидуальный пошив у проверенных портных.

При этом существует и другая часть чиновничества, особенно на муниципальном уровне, которая, по словам осведомленных источников, «вообще не парится». «Хуже всех выглядят мэры, у них чуть ли не дырявые носки. Все обеднели, в основном носят костюмы „Пеплос“ и хуже. Над этим модники из заксобрания смеются», — отмечает собеседник.

Санкции, параллельный импорт и поиск альтернатив