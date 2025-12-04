Логотип РИА URA.RU
Что известно о парнях, которые раздели и избили школьницу из Первоуральска

Молодой волонтер с другом раздел и избил школьницу в Екатеринбурге
04 декабря 2025 в 20:51
Задержанным 16 и 17 лет

Фото: Илья Московец © URA.RU

Одним из участников жестокого избиения 17-летней школьницы из Первоуральска оказался 16-летний Артем из многодетной семьи. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

По его словам, вторым арестованным оказался 17-летний Владислав. Они вместе из Березовского. «Только у Влада семья неблагополучная, он вырос во дворе в частном секторе. Артем не самый младший, но и не старший ребенок в семье. У него есть еще пять братьев и сестер от двух отцов», — сказал собеседник агентства. Кроме того, Артем занимался волонтерством.

Следствие считает, что 5 ноября парни накинулись на девушку в Ленинском районе Екатеринбурга. Они обвинили ее в краже запрещенных веществ у наркошопа. Жертву заставили раздеться догола и встать на колени. Судя по кадрам, ее били руками, ногами, палками и бутылкой. Затем один из нападавших вытащил канцелярский нож и порезал ученицу. Ее заставили извиниться перед неким «дядей Эскобаром».

После мучений девушка дошла до кафе, где попросила о помощи. Сотрудники заведения вызвали скорую, ее забрали в больницу. 10 ноября полицейские задержали Артема и Влада в Березовском. Через два дня суд поместил их под стражу до 9 января 2026. Уральцев обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Пострадавшая находится на больничном. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

17-летние парни избили школьницу из Первоуральска

