Что известно о парнях, которые раздели и избили школьницу из Первоуральска
Задержанным 16 и 17 лет
Фото: Илья Московец © URA.RU
Одним из участников жестокого избиения 17-летней школьницы из Первоуральска оказался 16-летний Артем из многодетной семьи. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
По его словам, вторым арестованным оказался 17-летний Владислав. Они вместе из Березовского. «Только у Влада семья неблагополучная, он вырос во дворе в частном секторе. Артем не самый младший, но и не старший ребенок в семье. У него есть еще пять братьев и сестер от двух отцов», — сказал собеседник агентства. Кроме того, Артем занимался волонтерством.
Следствие считает, что 5 ноября парни накинулись на девушку в Ленинском районе Екатеринбурга. Они обвинили ее в краже запрещенных веществ у наркошопа. Жертву заставили раздеться догола и встать на колени. Судя по кадрам, ее били руками, ногами, палками и бутылкой. Затем один из нападавших вытащил канцелярский нож и порезал ученицу. Ее заставили извиниться перед неким «дядей Эскобаром».
После мучений девушка дошла до кафе, где попросила о помощи. Сотрудники заведения вызвали скорую, ее забрали в больницу. 10 ноября полицейские задержали Артема и Влада в Березовском. Через два дня суд поместил их под стражу до 9 января 2026. Уральцев обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Пострадавшая находится на больничном. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
Материал из сюжета:17-летние парни избили школьницу из Первоуральска
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!