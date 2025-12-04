Что известно о парнях, которые раздели и избили школьницу из Первоуральска

Задержанным 16 и 17 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

Одним из участников жестокого избиения 17-летней школьницы из Первоуральска оказался 16-летний Артем из многодетной семьи. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

По его словам, вторым арестованным оказался 17-летний Владислав. Они вместе из Березовского. «Только у Влада семья неблагополучная, он вырос во дворе в частном секторе. Артем не самый младший, но и не старший ребенок в семье. У него есть еще пять братьев и сестер от двух отцов», — сказал собеседник агентства. Кроме того, Артем занимался волонтерством.

Следствие считает, что 5 ноября парни накинулись на девушку в Ленинском районе Екатеринбурга. Они обвинили ее в краже запрещенных веществ у наркошопа. Жертву заставили раздеться догола и встать на колени. Судя по кадрам, ее били руками, ногами, палками и бутылкой. Затем один из нападавших вытащил канцелярский нож и порезал ученицу. Ее заставили извиниться перед неким «дядей Эскобаром».

