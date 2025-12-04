Спикер свердловского заксобрания Бабушкина гарантировала успехи села

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что региональный закон о продовольственной безопасности стал ключевым драйвером развития агропромышленного комплекса Свердловской области. На заседании 9 декабря 2025 года депутаты рассмотрят вопрос об исполнения данного закона, который гарантирует неизменный объем финансовой поддержки аграриям. Об этом сообщило управление информационной политики заксобрания.

«В 2012 году мы одними из первых в стране приняли областной закон об обеспечении продовольственной безопасности. Во многом именно этот закон, гарантирующий объем финансовой поддержки отрасли, стал драйвером развития сельхозпроизводства в нашем промышленном регионе», — подчеркнула председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Она отметила, что закон содержит принцип, по которому финансирование поддержки сельхозпроизводителей не может быть уменьшено по сравнению с текущим годом. В 2024 году господдержку получили 455 субъектов. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства выросли на 15%, до 9,9 млрд рублей, а в производство продуктов питания — на 40%, превысив 4 млрд рублей. Аграрии закупили 1148 единиц техники, введено семь новых молочных комплексов. Регион обеспечивает себя яйцом на 111%, молоком на 78%, мясом на 55,5%. Депутаты предложили правительству разработать меры для выхода на производство 1 млн тонн молока к 2030 году.