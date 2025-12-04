Свердловчанин забыл «переобуться» и устроил жесткую аварию. Фото
Молодой человек привысил скорость
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Невьянске (Свердловская область) молодой парень устроил аварию на улице Ленина. От удара легковушка улетела в кювет, движение встало на несколько часов. Об этом URA.RU рассказал очевидец аварии.
«Я на работу шла и вижу, как машины ГАИ стоят. Молодой парень на „пятнашке“ скорость превысил и не вписался в поворот. Жив ли водитель, неизвестно. Из-за аварии пришлось этот участок объезжать через парковку», — рассказала собеседница агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Авария произошла 4 декабря
Фото: читатель URA.RU
