Происшествия

ДТП

Свердловчанин забыл «переобуться» и устроил жесткую аварию. Фото

В Невьянске водитель на летней резине устроил аварию
04 декабря 2025 в 22:21
Молодой человек привысил скорость

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Невьянске (Свердловская область) молодой парень устроил аварию на улице Ленина. От удара легковушка улетела в кювет, движение встало на несколько часов. Об этом URA.RU рассказал очевидец аварии.

«Я на работу шла и вижу, как машины ГАИ стоят. Молодой парень на „пятнашке“ скорость превысил и не вписался в поворот. Жив ли водитель, неизвестно. Из-за аварии пришлось этот участок объезжать через парковку», — рассказала собеседница агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Авария произошла 4 декабря

Фото: читатель URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

