Молодой человек привысил скорость Фото: Илья Московец © URA.RU

В Невьянске (Свердловская область) молодой парень устроил аварию на улице Ленина. От удара легковушка улетела в кювет, движение встало на несколько часов. Об этом URA.RU рассказал очевидец аварии.

«Я на работу шла и вижу, как машины ГАИ стоят. Молодой парень на „пятнашке“ скорость превысил и не вписался в поворот. Жив ли водитель, неизвестно. Из-за аварии пришлось этот участок объезжать через парковку», — рассказала собеседница агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Продолжение после рекламы