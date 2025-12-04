Логотип РИА URA.RU
В Перми подрядчик во время капремонта похитил 8 млн рублей

Подрядчик по капремонту в Перми стал фигурантом дела о мошенничестве на 8 млн
04 декабря 2025 в 14:27
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Индустриального района Перми провела проверку исполнения требований законодательства при проведении капремонта в многоквартирных домах. В рамках проверки установлено, что один из подрядчиков допустил завышение стоимости использованных стройматериалов.

«Сумма завышения — более 8 млн рублей. Этого признак хищения денег», — сообщает прокуратура Пермского края на официальном сайте. 

Материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ход расследования и его результаты взяты прокуратурой на контроль.

