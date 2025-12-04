В Перми подрядчик во время капремонта похитил 8 млн рублей

Прокуратура Индустриального района Перми провела проверку исполнения требований законодательства при проведении капремонта в многоквартирных домах. В рамках проверки установлено, что один из подрядчиков допустил завышение стоимости использованных стройматериалов.

Материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ход расследования и его результаты взяты прокуратурой на контроль.