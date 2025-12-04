Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Пермь стала самым дешевым городом для путешествий в новогодние праздники

04 декабря 2025 в 14:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сутки в пермском отеле на праздники обойдутся в 4,9 тысячи рублей

Сутки в пермском отеле на праздники обойдутся в 4,9 тысячи рублей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В новогодние праздники в Перми сутки проживания в отеле в среднем стоят 4,9 тысячи рублей. Это самый низкий показатель среди популярных направлений, что делает столицу Прикамья лидером бюджетных путешествий. Об этом сообщили аналитики сервисов «Отелло» и 2ГИС в своем telegram-канале.

«В список достаточно популярных у путешественников, но бюджетных направлений, по данным „Отелло“, входят Пермь, Владивосток и Тверь. В этих городах средняя стоимость за ночь в новогодние праздники не превышает 6 тысяч рублей», — сказано в исследовании.

Уточняется, что дороже всего в Новый год обойдется поездка в Калининград (13,4 тысячи рублей в сутки). Затем идут Сириус (10,7 тысячи рублей) и Нижний Новгород (10,7 тысячи рублей). Но самым популярным направлением оказалась Москва, на которую приходится 18,5% бронирований. Ночь в столице обойдется в 9,3 тысячи рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал