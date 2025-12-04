Пермь стала самым дешевым городом для путешествий в новогодние праздники
Сутки в пермском отеле на праздники обойдутся в 4,9 тысячи рублей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В новогодние праздники в Перми сутки проживания в отеле в среднем стоят 4,9 тысячи рублей. Это самый низкий показатель среди популярных направлений, что делает столицу Прикамья лидером бюджетных путешествий. Об этом сообщили аналитики сервисов «Отелло» и 2ГИС в своем telegram-канале.
«В список достаточно популярных у путешественников, но бюджетных направлений, по данным „Отелло“, входят Пермь, Владивосток и Тверь. В этих городах средняя стоимость за ночь в новогодние праздники не превышает 6 тысяч рублей», — сказано в исследовании.
Уточняется, что дороже всего в Новый год обойдется поездка в Калининград (13,4 тысячи рублей в сутки). Затем идут Сириус (10,7 тысячи рублей) и Нижний Новгород (10,7 тысячи рублей). Но самым популярным направлением оказалась Москва, на которую приходится 18,5% бронирований. Ночь в столице обойдется в 9,3 тысячи рублей.
