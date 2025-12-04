Пермский стратегический завод перевыполнил план по производству важных компонентов

Предприятие выпускает магний, его сплавы и редкоземельные металлы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» перевыполнило месячный план по производству магния, его сплавов и различных химических компонентов. Их выпуск в ноябре 2025 года зафиксирован на отметке более 100%.

«Товарное производство магния и магниевых сплавов в ноябре 2025 года — 101,3%, выпуск хлористого кальция — 100,5%. Также перевыполнен план по производству карбонатов редкоземельных металлов на 103,4%», — сообщается на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием, выпускающим, в том числе, редкоземельные металлы. Это группа химических элементов, играющих ключевую роль в ряде отраслей — от электроники до энергетики.

