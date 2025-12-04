В ЦБ назвали неожиданный фактор роста инфляции в Пермском крае

Показатель по отрасли в регионе вырос на 23,1% Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Одним из факторов ускорения инфляции в Пермском крае стал повышенный спрос на услуги в сфере культуры. Об этом сообщил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков в рамках Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ).

«Показатель по отрасли в регионе вырос на 23,1%, что заметно выше среднего показателя по стране, который составляет 15,3%. Это связано с высокой туристической активностью и насыщенной событийной повесткой. Дополнительным стимулом стала роль Перми как „Молодежной столицы России“. Эти факторы сформировали дополнительный инфляционный импульс на рынке услуг», — цитирует Моночкова портал «РБК-Пермь».