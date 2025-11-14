Суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками на жителя Тюмени

Мошенники повесили на тюменца миллионный долг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ленинский суд Тюмени признал недействительным кредит, который мошенники через интернет оформили на одного из местных жителей. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Мужчина обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении его мошеннических действий, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд отказал в удовлетворении исковых требований банка. Встречный иск удовлетворил, признал недействительным кредитный договор, применил последствия недействительности сделки, освободил тюменца от обязательств по возврату денежных средств», — сообщается на официальном сайте пресс-службы судов.

По данным материалов дела, в декабре 2024 года «Сбербанк» выдал мужчине кредит в размере 990 000 рублей на 43 месяца под 34,6 % годовых. Однако он заявил силовикам, что не заключал кредитный договор осознанно, а информацию о займе увидел случайно, когда зашел в мобильное приложение банка.

