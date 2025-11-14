Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками на жителя Тюмени

14 ноября 2025 в 10:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мошенники повесили на тюменца миллионный долг

Мошенники повесили на тюменца миллионный долг

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ленинский суд Тюмени признал недействительным кредит, который мошенники через интернет оформили на одного из местных жителей. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Мужчина обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении его мошеннических действий, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд отказал в удовлетворении исковых требований банка. Встречный иск удовлетворил, признал недействительным кредитный договор, применил последствия недействительности сделки, освободил тюменца от обязательств по возврату денежных средств», — сообщается на официальном сайте пресс-службы судов.

По данным материалов дела, в декабре 2024 года «Сбербанк» выдал мужчине кредит в размере 990 000 рублей на 43 месяца под 34,6 % годовых. Однако он заявил силовикам, что не заключал кредитный договор осознанно, а информацию о займе увидел случайно, когда зашел в мобильное приложение банка. 

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области неизвестные обзванивают бизнесменов, представляясь руководителями региональных органов власти. И требуют перевести деньги якобы на важные социальные и гуманитарные цели.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал