Пермская ученая назвала топ необычных растений для создания зимнего огорода в квартире

Использовать для выращивания зелени и овощей в квартире торф, песок или почву, взятые с садового участка, не рекомендуется Фото: Размик Закарян © URA.RU

В зимний период доступ к свежим, экологичным овощам и фруктам с дачи ограничен. В этой ситуации все более актуальной становится идея обустройства мини-огорода в квартире, который позволит одновременно украшать интерьер и обеспечивать семью полезной витаминной продукцией. Ученая Пермского Политеха назвала URA.RU растения, способные принести максимальную пользу здоровью и домашнему пространству, а также объяснила как правильно ухаживать за такими культурами.

«Особый интерес у людей вызывает имбирь. В период пандемии COVID‑19 его популярность как комнатного растения резко выросла, и до сих пор культура остается востребованной у садоводов-любителей. Имбирь ценят за выраженный оздоровительный эффект и декоративные качества: при правильном уходе растение обильно цветет. Корень используют в напитках, супах, десертах, из него также готовят цукаты», — поделилась ведущий инженер, ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова.

Ученая поясняет, что успех выращивания имбиря начинается с правильного подбора посадочного материала. Для проращивания необходимо приобрести подходящий корень: плотный, упругий, с гладкой блестящей светлой кожурой. На нем не должно быть следов плесени и бактериального налета, а также обязательно должны присутствовать «глазки», похожие на картофельные.

Еще одна культура, интерес к которой растет, — комнатный кофе. Покупая зерна в супермаркете, невозможно быть уверенным, что из них предварительно не был извлечен кофеин для нужд фармацевтической или химической промышленности. При этом само растение отличается крупными ярко-зелеными листьями и обладает высокой декоративностью, что делает его привлекательным для домашнего выращивания.

Для квартиры подходит только один вид — арабика. Необходимо приобрести живые зеленые зерна в специализированном садоводческом магазине или на маркетплейсах и высадить их в питательный субстрат. Почвенная смесь должна включать гумус, торф, песок, гидрогель, а также слои керамзита в нижней и верхней частях горшка. Такой состав лучше подготовить заранее и дать ему «созреть» в течение примерно недели, рекомендует Комбарова.

По ее словам, кофе нуждается в интенсивном, но рассеянном освещении, высокой влажности, тепле и полной защите от сквозняков. Некоторые владельцы ставят на окна специальные экраны и накрывают батареи влажной тканью, чтобы снизить пересушивающее действие отопления.

Еще одним из самых простых способов организовать домашний огород специалист считает выращивание микрозелени на подоконнике. Общее требование при выращивании микрозелени в квартире — использование марли или специальных фитоковриков в качестве основы. Для получения хорошего урожая, как и любому растению, ей необходимы достаточное количество света, тепла и влаги. Если нет возможности разместить контейнеры на солнечном подоконнике, альтернативой станет фитолампа. Оптимальным вариантом считаются биколорные фитолампы, работающие сразу в двух спектрах.

Содержание домашнего огорода значительно упрощается, если знать, что в качестве удобрений можно использовать самые обычные продукты, имеющиеся практически в любой квартире. К таким доступным вариантам относятся, например, вода из аквариума (богатая продуктами жизнедеятельности рыб), пшеничный хлеб, банановая кожура и яичная скорлупа. Все они, при грамотном применении, могут служить дополнительным источником питательных веществ для комнатных культур.