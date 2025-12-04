Логотип РИА URA.RU
Пермяки увидят Луну необычно больших размеров

Пермяки смогут наблюдать Суперлуние 4 декабря
04 декабря 2025 в 16:34
Для наблюдений не нужно никаких специальных приборов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Перми 4 декабря 2025 года смогут наблюдать необычное явление в небе. Суперлунием называют ситуацию, когда фаза полнолуния или новолуния совпадает с моментом наибольшего сближения Луны с Землей. В такие дни естественный спутник нашей планеты выглядит заметно ярче и крупнее, чем обычно.

«Особенно выразительно Луна будет выглядеть 4 декабря в 15:40 и 5 декабря в 16:20. При ясной погоде ее можно будет увидеть над северо-восточной частью горизонта», — пишет портал 59.RU со ссылкой на лектора Пермского планетария Виталия Францева.

По его словам, в последнее время суперлуния стали происходить чаще. Предыдущее было всего месяц назад. Это связано с тем, что Луна по отношению к Земле движется не по круговой, а по эллиптической орбите, периодически приближаясь и удаляясь. В результате ближайшая к Земле точка орбиты иногда совпадает с полнолунием, когда Луна полностью освещена Солнцем с видимой для нас стороны и находится невысоко над горизонтом.

По словам специалиста, визуальный эффект усиливается, когда Луну можно сопоставить с объектами на переднем плане — зданиями, деревьями и другими элементами ландшафта. В такие моменты она кажется огромной, напоминает диск желтого сыра. Никаких оптических приборов не требуется: все хорошо видно невооруженным глазом. Даже при облачной погоде облака могут образовать вокруг Луны выразительный ореол, что выглядит очень зрелищно.

В сентябре 2025 года URA.RU сообщало о том, что над Пермью взошла «кровавая» Луна. Необычный цвет эксперты объяснили преломлением солнечных лучей в атмосфере Земли.

