Пермяки увидят Луну необычно больших размеров

Жители Перми 4 декабря 2025 года смогут наблюдать необычное явление в небе. Суперлунием называют ситуацию, когда фаза полнолуния или новолуния совпадает с моментом наибольшего сближения Луны с Землей. В такие дни естественный спутник нашей планеты выглядит заметно ярче и крупнее, чем обычно.

«Особенно выразительно Луна будет выглядеть 4 декабря в 15:40 и 5 декабря в 16:20. При ясной погоде ее можно будет увидеть над северо-восточной частью горизонта», — пишет портал 59.RU со ссылкой на лектора Пермского планетария Виталия Францева.

По его словам, в последнее время суперлуния стали происходить чаще. Предыдущее было всего месяц назад. Это связано с тем, что Луна по отношению к Земле движется не по круговой, а по эллиптической орбите, периодически приближаясь и удаляясь. В результате ближайшая к Земле точка орбиты иногда совпадает с полнолунием, когда Луна полностью освещена Солнцем с видимой для нас стороны и находится невысоко над горизонтом.

По словам специалиста, визуальный эффект усиливается, когда Луну можно сопоставить с объектами на переднем плане — зданиями, деревьями и другими элементами ландшафта. В такие моменты она кажется огромной, напоминает диск желтого сыра. Никаких оптических приборов не требуется: все хорошо видно невооруженным глазом. Даже при облачной погоде облака могут образовать вокруг Луны выразительный ореол, что выглядит очень зрелищно.