Медикам и многодетным семьям в Березниках продлили важные выплаты
Размер единовременной выплаты на покупку жилья для врачей — 1,4 млн рублей
Депутаты Думы Березниковского округа (Пермский край) продлили выплаты отдельным категориям медицинских работников. Они предусмотрены на приобретение жилья, а также на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам на приобретение жилого помещения и возмещение затрат на аренду жилья.
«Размер единовременной выплаты на покупку жилья для врачей установлен на уровне 1,4 млн рублей. Для специалистов со средним профессиональным медицинским образованием — 700 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал На местах.
На компенсацию части расходов по уплате процентов по кредитным договорам, заключенным для покупки жилья, в бюджете предусмотрено 4,3 млн рублей. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться 14 врачей и восемь специалистов среднего медицинского персонала.
На возмещение затрат, связанных с арендой жилого помещения, в бюджете заложено 111,6 тысяч рублей. При этом максимальный размер ежемесячной выплаты не превысит 15 тысяч рублей.
Кроме того, депутаты продлили действие меры соцподдержки для многодетных семей, предусматривающей предоставление единовременной выплаты взамен бесплатного земельного участка. В 2026 году размер такой выплаты составит 200 тысяч рублей.
