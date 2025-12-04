Медикам и многодетным семьям в Березниках продлили важные выплаты

Размер единовременной выплаты на покупку жилья для врачей — 1,4 млн рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Депутаты Думы Березниковского округа (Пермский край) продлили выплаты отдельным категориям медицинских работников. Они предусмотрены на приобретение жилья, а также на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам на приобретение жилого помещения и возмещение затрат на аренду жилья.

«Размер единовременной выплаты на покупку жилья для врачей установлен на уровне 1,4 млн рублей. Для специалистов со средним профессиональным медицинским образованием — 700 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал На местах.

На компенсацию части расходов по уплате процентов по кредитным договорам, заключенным для покупки жилья, в бюджете предусмотрено 4,3 млн рублей. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться 14 врачей и восемь специалистов среднего медицинского персонала.

Продолжение после рекламы

На возмещение затрат, связанных с арендой жилого помещения, в бюджете заложено 111,6 тысяч рублей. При этом максимальный размер ежемесячной выплаты не превысит 15 тысяч рублей.