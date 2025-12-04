Пермский зоопарк предлагает пермякам бесплатно поработать
Волонтерство в зоопарке - отличная возможность подружиться с животными
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский зоопарк набирает команду волонтеров. Помощники будут консультировать посетителей, проводить массовые мероприятия, следить за соблюдением правил. За это зоопарк готов предоставить ряд бонусов.
«Бонусы для волонтеров: участие в лекциях, семинарах, мероприятиях от наших специалистов, волонтерские часы на сайте добро.рф и фирменный мерч, благодарственные письма по итогам работы», — сообщает зоопарк в соцсетях. График работы свободный.
Перед началом работы всех волонтеров обучат, проведут экскурсии. В команду помощников зоопарк набирают молодых людей от 14 лет. Важное условие — отсутствие аллергии на животных.
