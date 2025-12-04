Пермский зоопарк предлагает пермякам бесплатно поработать

Волонтерство в зоопарке - отличная возможность подружиться с животными Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский зоопарк набирает команду волонтеров. Помощники будут консультировать посетителей, проводить массовые мероприятия, следить за соблюдением правил. За это зоопарк готов предоставить ряд бонусов.

«Бонусы для волонтеров: участие в лекциях, семинарах, мероприятиях от наших специалистов, волонтерские часы на сайте добро.рф и фирменный мерч, благодарственные письма по итогам работы», — сообщает зоопарк в соцсетях. График работы свободный.