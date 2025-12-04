В Пермском крае на подарки родителям новорожденных заложили миллионы рублей

Всего будет закуплено более 19 тысяч комплектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центр организации закупок Пермского края разместил извещение о проведении аукциона на поставку подарочных наборов детских принадлежностей для региональной акции «Подарок новорожденному». Определение поставщика запланировано на 15 декабря. В рамках контракта планируется приобрести более 19 тысяч комплектов для семей с новорожденными детьми.

«Начальная (максимальная) стоимость контракта установлена в размере 86,7 млн рублей. Финансирование предусмотрено за счет средств краевого бюджета», — следует из документов на портале госзакупок.

Наборы предназначены для обеспечения малышей предметами, необходимыми в первые месяцы жизни. В состав каждого подарочного комплекта войдут всесезонное детское одеяло, трикотажное одеяло-плед, комплект детского постельного белья из трех предметов, полотенце-уголок с варежкой для купания, теплая и легкая пеленки, а также комплект одежды для новорожденного из четырех предметов. Кроме того, подрядчик обязан будет поставить подарочные упаковки и информационные буклеты для родителей.

Продолжение после рекламы

Снабжение будет организовано по всем муниципальным округам Пермского края, для каждого из которых определено свое количество комплектов. Поставка разбита на 11 этапов и должна осуществляться в 20-х числах каждого месяца. На первом этапе, с 21 по 30 января 2026 года, планируется отгрузить почти 3,9 тысяч наборов, на заключительном этапе, с 24 ноября по 2 декабря 2026 года, — 820 комплектов. Окончательным сроком исполнения контракта указано 30 декабря 2026 года.