В Пермском крае на подарки родителям новорожденных заложили миллионы рублей
Всего будет закуплено более 19 тысяч комплектов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Центр организации закупок Пермского края разместил извещение о проведении аукциона на поставку подарочных наборов детских принадлежностей для региональной акции «Подарок новорожденному». Определение поставщика запланировано на 15 декабря. В рамках контракта планируется приобрести более 19 тысяч комплектов для семей с новорожденными детьми.
«Начальная (максимальная) стоимость контракта установлена в размере 86,7 млн рублей. Финансирование предусмотрено за счет средств краевого бюджета», — следует из документов на портале госзакупок.
Наборы предназначены для обеспечения малышей предметами, необходимыми в первые месяцы жизни. В состав каждого подарочного комплекта войдут всесезонное детское одеяло, трикотажное одеяло-плед, комплект детского постельного белья из трех предметов, полотенце-уголок с варежкой для купания, теплая и легкая пеленки, а также комплект одежды для новорожденного из четырех предметов. Кроме того, подрядчик обязан будет поставить подарочные упаковки и информационные буклеты для родителей.
Снабжение будет организовано по всем муниципальным округам Пермского края, для каждого из которых определено свое количество комплектов. Поставка разбита на 11 этапов и должна осуществляться в 20-х числах каждого месяца. На первом этапе, с 21 по 30 января 2026 года, планируется отгрузить почти 3,9 тысяч наборов, на заключительном этапе, с 24 ноября по 2 декабря 2026 года, — 820 комплектов. Окончательным сроком исполнения контракта указано 30 декабря 2026 года.
Акция «Подарок новорожденному» реализуется в Пермском крае с 2019 года. Как следует из сведений сайта госзакупок, практически во все годы, за исключением 2019 и 2021 годов, победителем соответствующих аукционов становилась индивидуальный предприниматель Дина Смирнова. ИП зарегистрировано в Калмыкии в 2012 году, основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. В последние два года контракты с предпринимателем заключались на сумму 83,6 млн рублей.
