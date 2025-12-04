Какая погода будет в новогоднюю ночь в Перми

Для гуляний в новогоднюю ночь придется потеплее одеться Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Новогодняя ночь в Перми будет морозной. Такой прогноз пока что дают сервис «Яндекс. Погода» и сайт Gismeteo. По данным их метеорологов, в праздник температура на улице будет держаться на отметке в 12-13 градусов ниже ноля.

«День 31 декабря и ночь на 1 января в Перми морозные и снежные. Пасмурно, температура воздуха составит в районе 13 градусов ниже ноля», сообщают популярные метеорологические сайты.