Природа

Погода

Какая погода будет в новогоднюю ночь в Перми

В новогоднюю ночь в Перми будет пасмурно, снежно и морозно
04 декабря 2025 в 17:15
Для гуляний в новогоднюю ночь придется потеплее одеться

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Новогодняя ночь в Перми будет морозной. Такой прогноз пока что дают сервис «Яндекс. Погода» и сайт Gismeteo. По данным их метеорологов, в праздник температура на улице будет держаться на отметке в 12-13 градусов ниже ноля.

«День 31 декабря и ночь на 1 января в Перми морозные и снежные. Пасмурно, температура воздуха составит в районе 13 градусов ниже ноля», сообщают популярные метеорологические сайты.

Ранее пермский синоптик Андрей Шихов рассказал о погоде на текущий декабрь. Месяц ожидается теплее климатической нормы и с малым количеством осадков. По данным Шихова, несмотря на аномальное тепло в первые числа, текущий декабрь будет все же холоднее прошлогоднего.

