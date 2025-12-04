В Тюмени на месте дома быта «Сибирь» откроют ресторан, лаунж-бар и офисы
Реконструкция дома быта «Сибирь» началась в 2021 году
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Первые арендаторы помещений многофункционального комплекса Si Hall (бывший дом быта «Сибирь») в Тюмени начнут работу во втором квартале 2026 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор холдинга «Дина» Иван Михайлов.
«На первом этаже разместятся концептуальный лаунж-бар, кофейня и ресторан азиатской кухни. Из сферы ритейла заключен договор с московским ЦУМом — появится большой пункт выдачи заказов. Арендаторы уже приступили к ремонтным работам, и первые точки откроются во втором квартале 2026 года», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на слова Михайлова.
Запуск многофункционального комплекса будет проходить поэтапно. Сначала откроются помещения на нижних этажах, затем начнут работать офисы, а после — запустят концертную площадку.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на месте дома быта «Сибирь» на ул. Первомайской появится современный многофункциональный торгово-деловой центр Si Hall. Стоимость реализации проекта превысила 200 млн рублей.
- А04 декабря 2025 18:39Да там реально даже снаружи очень интересная задумка))) окна так интересно замаскированы)). Красивое будет место и вся улица Первомайская становится лишь краше из года в год.