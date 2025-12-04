Логотип РИА URA.RU
Экономика

Бизнес

В Тюмени на месте дома быта «Сибирь» откроют ресторан, лаунж-бар и офисы

Комплекс Si Hall откроется в Тюмени во втором квартале 2026 года
04 декабря 2025 в 17:44
Реконструкция дома быта «Сибирь» началась в 2021 году

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Первые арендаторы помещений многофункционального комплекса Si Hall (бывший дом быта «Сибирь») в Тюмени начнут работу во втором квартале 2026 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор холдинга «Дина» Иван Михайлов.

«На первом этаже разместятся концептуальный лаунж-бар, кофейня и ресторан азиатской кухни. Из сферы ритейла заключен договор с московским ЦУМом — появится большой пункт выдачи заказов. Арендаторы уже приступили к ремонтным работам, и первые точки откроются во втором квартале 2026 года», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на слова Михайлова.

Запуск многофункционального комплекса будет проходить поэтапно. Сначала откроются помещения на нижних этажах, затем начнут работать офисы, а после — запустят концертную площадку.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на месте дома быта «Сибирь» на ул. Первомайской появится современный многофункциональный торгово-деловой центр Si Hall. Стоимость реализации проекта превысила 200 млн рублей. 

Комментарии (1)
  • А
    04 декабря 2025 18:39
    Да там реально даже снаружи очень интересная задумка))) окна так интересно замаскированы)). Красивое будет место и вся улица Первомайская становится лишь краше из года в год.
