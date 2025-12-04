В Тюмени на месте дома быта «Сибирь» откроют ресторан, лаунж-бар и офисы

Реконструкция дома быта «Сибирь» началась в 2021 году Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Первые арендаторы помещений многофункционального комплекса Si Hall (бывший дом быта «Сибирь») в Тюмени начнут работу во втором квартале 2026 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор холдинга «Дина» Иван Михайлов.

«На первом этаже разместятся концептуальный лаунж-бар, кофейня и ресторан азиатской кухни. Из сферы ритейла заключен договор с московским ЦУМом — появится большой пункт выдачи заказов. Арендаторы уже приступили к ремонтным работам, и первые точки откроются во втором квартале 2026 года», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на слова Михайлова.

Запуск многофункционального комплекса будет проходить поэтапно. Сначала откроются помещения на нижних этажах, затем начнут работать офисы, а после — запустят концертную площадку.

