В Тюмени снесли старую школу искусств ради новой

О сносе старого здания сообщили в 2024 году

В Тюмени на улице Судоремонтной построят новое здание детской школы имени В.В. Знаменского искусств к концу 2026 года. Согласно документам, учреждение будет пятиэтажным, рассчитано на 300 человек в смену.

«Образовательное учреждение „Детская школа искусств“ с углубленным изучением музыкальных и хореографических дисциплин. Количество этажей здания — пять, в том числе подвал и техподполье. На подземном этаже предусмотреть студию звукозаписи, на первом — хоровой класс, на втором — хореографический, на четвертом — помещение для занятия ИЗО. Окончание работ: 14 декабря 2026 года», — указано в документах закупки.

Летом проект получил заключение госэкспертизы. О сносе старого здания сообщили в 2024 году.

