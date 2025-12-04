Логотип РИА URA.RU
В Тюмени снесли старую школу искусств ради новой

В Тюмени на месте старой школы искусств откроют новую со студией звукозаписи
04 декабря 2025 в 17:21
О сносе старого здания сообщили в 2024 году

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на улице Судоремонтной построят новое здание детской школы имени В.В. Знаменского искусств к концу 2026 года. Согласно документам, учреждение будет пятиэтажным, рассчитано на 300 человек в смену.

«Образовательное учреждение „Детская школа искусств“ с углубленным изучением музыкальных и хореографических дисциплин. Количество этажей здания — пять, в том числе подвал и техподполье. На подземном этаже предусмотреть студию звукозаписи, на первом — хоровой класс, на втором — хореографический, на четвертом — помещение для занятия ИЗО. Окончание работ: 14 декабря 2026 года», — указано в документах закупки.

Летом проект получил заключение госэкспертизы. О сносе старого здания сообщили в 2024 году.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени снесут школу №7 и театр «Космос» для строительства нового учебного заведения. Проект должны закончить в декабре этого года, но деньги на работу в 2025-2027 годах не предусмотрены.

