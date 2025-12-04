В Тюмени снесли старую школу искусств ради новой
О сносе старого здания сообщили в 2024 году
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени на улице Судоремонтной построят новое здание детской школы имени В.В. Знаменского искусств к концу 2026 года. Согласно документам, учреждение будет пятиэтажным, рассчитано на 300 человек в смену.
«Образовательное учреждение „Детская школа искусств“ с углубленным изучением музыкальных и хореографических дисциплин. Количество этажей здания — пять, в том числе подвал и техподполье. На подземном этаже предусмотреть студию звукозаписи, на первом — хоровой класс, на втором — хореографический, на четвертом — помещение для занятия ИЗО. Окончание работ: 14 декабря 2026 года», — указано в документах закупки.
Летом проект получил заключение госэкспертизы. О сносе старого здания сообщили в 2024 году.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени снесут школу №7 и театр «Космос» для строительства нового учебного заведения. Проект должны закончить в декабре этого года, но деньги на работу в 2025-2027 годах не предусмотрены.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!