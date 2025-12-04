Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В ходе СВО погиб житель Тюменской области

В Уватском районе простились с погибшим на СВО Виктором Шахматовым
04 декабря 2025 в 18:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Виктор Шахматов погиб в зоне СВО весной

Виктор Шахматов погиб в зоне СВО весной

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В поселке Туртас Уватского района (Тюменская область) простились с Виктором Шахматовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Об этом сообщил telegram-канал администрации муниципалитета.

«Виктор Александрович проявил мужество в боях при освобождении населенного пункта Андреевка Красноармейского района ДНР. Погиб в марте 2025 года при выполнении воинского долга», — указано в публикации администрации Уватского района.

Ранее URA.RU писало о том, что в ходе СВО погиб лесничий из Тюменской области Алексей Белов, в зоне проведения спецоперации он находился с 2024 года. Церемония прощания с военнослужащим состоялось 20 ноября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал