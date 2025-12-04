В ходе СВО погиб житель Тюменской области

Виктор Шахматов погиб в зоне СВО весной Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В поселке Туртас Уватского района (Тюменская область) простились с Виктором Шахматовым, который погиб в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Об этом сообщил telegram-канал администрации муниципалитета.

«Виктор Александрович проявил мужество в боях при освобождении населенного пункта Андреевка Красноармейского района ДНР. Погиб в марте 2025 года при выполнении воинского долга», — указано в публикации администрации Уватского района.