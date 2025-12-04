Людям с инвалидностью в Пермском крае помогут устроиться на работу

Участники проекта «Мой путь» пройдут обучение, будут трудоустроены на производстве и смогут попробовать себя в творчестве Фото: пресс-служба ОМК/ Юлия Шмелева

Молодым людям с инвалидностью в Чусовом Пермского края помогут получить бытовые и профессиональные навыки для самостоятельной жизни. Участники проекта пройдут обучение, будут трудоустроены на производстве и смогут попробовать себя в творчестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Объединенной металлургической компании (ОМК), чей благотворительный фонд «ОМК-Участие» инициировал проект «Мой путь» в Выксе Нижегородской области и в Чусовом. На днях этот проект получил поддержку от благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

«Благодаря поддержке фонда Сбербанка мы продолжим реализацию системообразующего долгосрочного проекта, логически развивая ранее начатую работу по нормализации жизни людей с инвалидностью. Созданные в ходе проекта сервисы и инфраструктура — учебные квартиры, мастерские, обученные специалисты — станут основой для работы команды в будущем», — рассказала гендиректор фонда «ОМК-Участие» Юлия Мишина.

Проект «Мой путь» объединил богатый опыт и передовые наработки специалистов фонда в Нижегородской области: по трудоустройству людей с инвалидностью и по их краткосрочному сопровождаемому проживанию. Как отмечают организаторы проекта, в Пермском крае проект реализуют на базе центра реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья «Цветное детство».

В двух регионах в проекте примут участие не менее 40 людей с инвалидностью в возрасте от 14 до 35 лет, не имеющие трудовых навыков и опыта самостоятельной жизни. Они по очереди попробуют себя в сферах «дом», «труд», «досуг» и в построении персонального маршрута жизнеустройства. Для этого молодые люди пройдут обучение работе в бригадах — в рамках проекта будет создано 12 учебно-трудовых площадок. После этого подопечных устроят по трудовым договорам на производства. Помимо этого, молодые люди будут жить в тренировочных квартирах со своими менторами и попробуют себя в театральных и творческих студиях.