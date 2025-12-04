Логотип РИА URA.RU
Власти назвали дату открытия катка у Театра-Театра в Перми

Каток возле Театра-Театра в Перми начнет работу 29 декабря
04 декабря 2025 в 17:36
Возведение необходимой инфраструктуры начнется в ближайшее время

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми определили ориентировочную дату начала работы главного городского открытого катка на площади перед Театром-Театром. Открыть объект планируется 29 декабря. В ближайшее время начнутся подготовительные работы по заливке льда и запуску площадки.

«Каток выступает ключевой площадкой фестиваля зимних видов спорта. В скором времени будет смонтирована коробка и создана вся необходимая инфраструктура», — пишет издание «Новый компаньон» со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

В предыдущем сезоне каток у театра начал работу 30 декабря. В связи с ограничением по числу людей, одновременно находившихся на льду, действовала система предварительной регистрации. Каток был открыт с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00, по пятницам, субботам и воскресеньям — до 23:00. За время работы до 10 марта его посетили более 35 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало о том, что текущей зимой каток на набережной Перми заливать не будут. В прошлые годы его организацией занимались представители частного бизнеса, однако в этом сезоне от них не поступило соответствующих инициатив.

