На севере Пермского края запустили новый полигон для мусора

В Березниках заработал первый в Пермском крае экологический полигон
04 декабря 2025 в 17:52
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае введен в эксплуатацию новый полигон по приему твердых коммунальных отходов. Первый в регионе объект, созданный с учетом повышенных экологических требований, начал работу в Березниках.

«Полигон предназначен для приема отходов от населения и промышленных предприятий Соликамско-Березниковской агломерации. Площадь объекта превышает 6 гектаров, расчетная мощность — более 1 млн тонн отходов», — сообщает пресс-служба краевого министерства ЖКХ.

В ведомстве уточнили, что полигон оснащен современным оборудованием и соответствует действующим требованиям экологической безопасности. При его создании использованы технологические решения, призванные предотвратить негативное воздействие на окружающую среду. В частности, двухслойная изоляционная система обеспечивает защиту грунтовых вод от попадания токсичных веществ.

В рамках проекта также обустроены новые участки для складирования отходов, созданы накопительные пруды для ливневых стоков и очищенных сточных вод, построены современные канализационно-насосные станции и очистные сооружения. Часть старой свалки была рекультивирована, что позволило снизить риск загрязнения прилегающих территорий. Контроль за состоянием почвы и атмосферного воздуха осуществляется с помощью круглосуточной автоматизированной системы мониторинга.

