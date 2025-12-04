На севере Пермского края запустили новый полигон для мусора

Его емкость превышает 1 млн тонн отходов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае введен в эксплуатацию новый полигон по приему твердых коммунальных отходов. Первый в регионе объект, созданный с учетом повышенных экологических требований, начал работу в Березниках.

«Полигон предназначен для приема отходов от населения и промышленных предприятий Соликамско-Березниковской агломерации. Площадь объекта превышает 6 гектаров, расчетная мощность — более 1 млн тонн отходов», — сообщает пресс-служба краевого министерства ЖКХ.

В ведомстве уточнили, что полигон оснащен современным оборудованием и соответствует действующим требованиям экологической безопасности. При его создании использованы технологические решения, призванные предотвратить негативное воздействие на окружающую среду. В частности, двухслойная изоляционная система обеспечивает защиту грунтовых вод от попадания токсичных веществ.

