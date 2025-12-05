На улице Куйбышева в Кургане был популярный магазин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улице Куйбышева, 60 находился знаменитый на весь город шестидесятый гастроном. В этом же здании жили бывшие чекисты-пенсионеры. Об этом вспомнил курганец Евгений, чей дед служил в органах безопасности в советское время.

«Шестидесятый гастроном славился своим ассортиментом. Дед нам там покупал вкусное какао в кубиках и кофе. В доме жили несколько бывших чекистов», — вспоминает курганец.

На старых фотографиях видно, что между окон магазина были красивые пилястры. Здание построили в 1950 году, еще при Сталине, сообщил Евгений.

Ранее жители Кургана вспоминали и другие популярные городские заведения советских времен, например кафе «Огонек» рядом с кинотеатром «Россия», где впервые продавали торт «птичье молоко», а в 90-е начали наливать вино. В последние годы в городе закрылись или сменили формат кафе «Сибирские пельмени», «Мишель» и придорожное кафе «Апшерон» из-за продажи помещений и роста аренды.