Смертельное ДТП с двумя фурами произошло на трассе «Иртыш» в Курганской области. Видео
В Курганской области столкнулись две фуры, один из водителей погиб
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
В Мишкинском округе (Курганская) область случилось смертельное ДТП. Двигаясь по федеральной трассе «Иртыш» водитель фуры догнал коллегу и врезался в грузовоз. После аварии он скончался на месте аварии. Об этом сообщили в ГАИ региона.
ДТП с погибшим случилось утром 4 декабря. «На 168 км автодороги „Иртыш“ произошла авария, в результате которой погиб 54-летний водитель. По предварительной причине, мужчина не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с транспортом, ехавшим впереди. Мужчина скончался на месте ДТП». — рассказал представитель местного отделения ГАИ в паблике ведомства соцсети «ВКонтакте».
Водитель второй фуры не пострадал. Сотрудники инспекции выясняют причины и обстоятельства аварии.
