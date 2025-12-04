В Курганской области столкнулись две фуры, один из водителей погиб Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Мишкинском округе (Курганская) область случилось смертельное ДТП. Двигаясь по федеральной трассе «Иртыш» водитель фуры догнал коллегу и врезался в грузовоз. После аварии он скончался на месте аварии. Об этом сообщили в ГАИ региона.

ДТП с погибшим случилось утром 4 декабря. «На 168 км автодороги „Иртыш“ произошла авария, в результате которой погиб 54-летний водитель. По предварительной причине, мужчина не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с транспортом, ехавшим впереди. Мужчина скончался на месте ДТП». — рассказал представитель местного отделения ГАИ в паблике ведомства соцсети «ВКонтакте».

Водитель второй фуры не пострадал. Сотрудники инспекции выясняют причины и обстоятельства аварии.