Из курганского СИЗО выйдет третий фигурант громкого дела ОПС о мелиорации

05 декабря 2025 в 07:45
05 декабря 2025 в 07:45
В Кургане суд выпустил из СИЗО фигуранта громкого дела

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Областной суд Кургана изменил меру пресечения экс-руководителю филиала «Управления мелиорации по УрФО» Валерию Потыльчаку. Мужчина включен следователями в группу, обвиняемую в совершении махинаций при проведении мелиорации в Варгашинском округе. После выхода на свободу Потыльчака, в СИЗО останется лишь двое из пяти обвиняемых по делу. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.

«Потыльчаку изменили меру пресечения, его выпускают из следственного изолятора. Он — уже третий участник обвинения по дело ОПС, который выйдет на свободу», — рассказали источники. В изоляторе мужчина находился с 30 апреля.

До Потыльчака из-под стражи были выпущены варгашинский фермер Атом Симонян, а также бывший чиновник местной администрации Евгений Казаков. Под стражей остаются хлебопек и аграрий Вардан Саргисян, а также бизнесмен с опытом муниципального руководителя Армэн Хачатурян.

Редакция обратилась за комментариями в облсуд за комментариями. «Решение о продлении меры пресечения Потыльчаку в виде содержания под стражей отменено. Избрана мера в виде запрета определенных действий», — ответили в пресс-службе суда.

Потыльчак стал пятым фигурантом, задержанным по делу о мелиорации земли в Варгашинском округе. Следователи считают, что группа бизнесменов — Саргисян, Симонян и Хачатурян — получила средства департамента АПК на проведение мелиорации, но не выполнила условия договора. Также в преступную группу могли входить экс-чиновник мэрии Казаков и руководитель управления мелиорации, согласовавшиие необходимые для получения субсидий подтверждающие документы.

Уголовные дела были возбуждены по материалам УФСБ России по Курганской области. Ущерб может исчисляться миллионами рублей.

Материал из сюжета:

Группу курганцев обвиняют в махинациях с мелиорацией в составе ОПС

