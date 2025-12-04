Курганский курорт признан лучшим в России для проведения турсобытий

Курганский курорт получил нааграду в сфере событийного туризма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский санаторий «Лесники» завоевал первое место в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытий» на XIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщили в управлении культуры Курганской области.

Победа стала результатом масштабного инвестиционного проекта по модернизации здравницы. «За последние несколько лет „Лесники“ существенно преобразились. С господдержкой, начиная с 2021 года, на территории санатория реализуется масштабный инвестпроект по модернизации с планом общих вложений более 1 млрд рублей», — говорится в сообщении управления культуры в telegram-канале. Финал престижного конкурса проходил с 26 по 28 ноября в Нижнем Новгороде.

В рамках модернизации на территории курорта открылись банный комплекс и термы, обновлены корпуса. Кроме того, для гостей доступны около 50 комфортабельных мини-коттеджей. В прошлом году сразу три курганских фестиваля — «Русское поле», «Едем на Савин» и День памяти обретения мощей преподобного Далмата Исетского — также получили призовые места на этой премии.

Продолжение после рекламы