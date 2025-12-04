Куклы, сладости и мандарины: о каких новогодних подарках мечтали курганские политики

Курганские политики раскрыли, о каких подарках мечтали в детстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области уже начали готовится к Новому году. Постепенно украшают улицы городов и сел, готовят мероприятия и прочее. Главным вопросом остается: что подарить на родным и близких? В разные эпохи выбор презента отличался. В связи с этим URA.RU узнало у курганских политиков о том, что они хотели получить на новый год в детстве.

Консервы и елка

Депутат Курганской областной думы Владимир Семенов рассказал, какими были новогодние подарки в его детстве. В 1970-х годах главным подарком была живая елка, мандарины и болгарские консервы — вишня-черешня, персики-абрикосы в сиропе. Вместе с детьми сами вырезали из цветной бумаги украшения на елку, а заранее готовили шоколадные конфеты в коробках. По словам Семенова, советские дети радовались любому подарку. «Любому подарку советские дети были рады», — поделился депутат воспоминаниями.

Идеальный подарок для девочки

Депутат Курганской городской думы Анастасия Романович вспомнила, что самым значимым новогодним подарком для нее был кулек с разнообразными сладостями и, конечно, мандарины. Она мечтала получить куклу, которую оставлял под елкой Дед Мороз. «Как сейчас помню то утро, наполненное счастьем», — отметила Романович. Помимо этого, депутат и сама часто участвует в новогодних акциях и подарках для курганцев, передавая подарки к празднику нуждающимся.

Куклы и чудо

Еще один курганский депутат, Снежана Викулина поделилась воспоминаниями о самом волшебном в детстве — простых подарках. Она любила кукол, книги с картинками и мультфильмы про русских богатырей, которые ставили на кассеты. Викулина также, что под елкой всегда были горы душистых мандаринов и красивых конфет в блестящих обертках. «Главным чудом была сама елка — яркая, сверкающая и самая красивая на свете», — призналась Снежана Викулина.

Все трое депутатов подчеркивают, что новогодние подарки в детстве приносили не только радость, но и атмосферу настоящего волшебства — от живых елок до простых сладостей и кукол. Такое праздничное настроение хочется сохранить и для нынешних детей Кургана.

Таким образом, новогодние подарки курганских политиков отражают и дух советского времени, когда ценились простота и искренность, и современные традиции, когда забота о детях остается важной частью праздничных мероприятий в городе. Поделённые воспоминания депутатов создают живую идиллию новогоднего детства, которую хочется сохранить для будущих поколений.