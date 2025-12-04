Три месяца на крючке у мошенников: запуганную девушку из Кургана заставили отдать полтора миллиона

Девушка из Кургана перевела мошенникам полтора миллиона Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Кургана стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 1,5 миллиона рублей. Свою жертву аферисты запугали уголовным преследованием. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

По данным ведомства, мошенники начали свою атаку в середине августа со звонка, в котором представились сотрудником сотовой связи. Затем звонки продолжились на протяжении трех месяцев. «Злоумышленники сначала запугивали потерпевшую уголовным преследованием за „разглашение персональных данных международным мошенникам“, а затем убеждали в необходимости строго следовать их инструкциям для „спасения“ денег», — говорится в сообщении на сайте курганского УМВД. Доверчивая гражданка в итоге передала неизвестным полтора миллиона рублей.

В течение почти трех месяцев женщина под руководством аферистов переводила средства со своих счетов на так называемые «безопасные» счета, устанавливала и удаляла на телефон неизвестные приложения. После того как все накопления были переведены, «следователь» сообщил ей, что деньги уже у мошенников и вернуть их невозможно. Только тогда девушка осознала обман и обратилась в полицию.

