Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Три месяца на крючке у мошенников: запуганную девушку из Кургана заставили отдать полтора миллиона

Аферисты выманили у жительницы Кургана полтора миллиона, запугав уголовным делом
04 декабря 2025 в 19:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Девушка из Кургана перевела мошенникам полтора миллиона

Девушка из Кургана перевела мошенникам полтора миллиона

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Кургана стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 1,5 миллиона рублей. Свою жертву аферисты запугали уголовным преследованием. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

По данным ведомства, мошенники начали свою атаку в середине августа со звонка, в котором представились сотрудником сотовой связи. Затем звонки продолжились на протяжении трех месяцев. «Злоумышленники сначала запугивали потерпевшую уголовным преследованием за „разглашение персональных данных международным мошенникам“, а затем убеждали в необходимости строго следовать их инструкциям для „спасения“ денег», — говорится в сообщении на сайте курганского УМВД. Доверчивая гражданка в итоге передала неизвестным полтора миллиона рублей.

В течение почти трех месяцев женщина под руководством аферистов переводила средства со своих счетов на так называемые «безопасные» счета, устанавливала и удаляла на телефон неизвестные приложения. После того как все накопления были переведены, «следователь» сообщил ей, что деньги уже у мошенников и вернуть их невозможно. Только тогда девушка осознала обман и обратилась в полицию.

Продолжение после рекламы

В ведомстве напомнили, что правоохранительные органы никогда не запрашивают коды и пароли у граждан. Если речь заходит о деньгах и переводах средств, заканчивайте разговор. Если ситуация беспокоит, то можно обратиться самостоятельно в банк или полицию. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал