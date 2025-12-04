В Шадринской ЦРБ из-за превышения излучения остановили работу рентген-кабинета
Открыть кабинет планируют после ремонта и устранения нарушений
В Шадринской центральной районной больнице после ремонта рентген-кабинета выявили нарушения, в частности — превышение норм излучения. На исправление нарушений больница выделила деньги, но до настоящего времени работы не проведены, а кабинет работает. Об этом URA.RU рассказал источник из медицинской сферы. В депзраве в ответ на запрос агентства сообщили, что кабинет будет закрыт до устранения замечаний.
«В Шадринской ЦРБ в 2023 году выполнили ремонт рентген-кабинета на сумму порядка 600 тысяч рублей. Выявлены нарушения — превышение норм СанПин по излучению. В январе 2025 года больница выделила деньги для устранения замечаний, порядка 100 тысяч рублей на закупку баритовой штукатурки (применяется для защиты помещений от радиации). Но до настоящего времени работы не проведены», — рассказал источник.
В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что в настоящее время по данному случаю проводится проверка. По результатам проверки будут приняты управленческие решения. «Реген-кабинет поликлиники Шадринской ЦРБ до устранения замечаний работать не будет. По информации медучреждения, закуплены материалы для проведения необходимых работ. Временно услуга пациентам предоставляется в рентген-кабинете стационара Шадринской ЦРБ», — уточнили в ведомстве.
