В Шадринской ЦРБ из-за превышения излучения остановили работу рентген-кабинета

Открыть кабинет планируют после ремонта и устранения нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринской центральной районной больнице после ремонта рентген-кабинета выявили нарушения, в частности — превышение норм излучения. На исправление нарушений больница выделила деньги, но до настоящего времени работы не проведены, а кабинет работает. Об этом URA.RU рассказал источник из медицинской сферы. В депзраве в ответ на запрос агентства сообщили, что кабинет будет закрыт до устранения замечаний.

«В Шадринской ЦРБ в 2023 году выполнили ремонт рентген-кабинета на сумму порядка 600 тысяч рублей. Выявлены нарушения — превышение норм СанПин по излучению. В январе 2025 года больница выделила деньги для устранения замечаний, порядка 100 тысяч рублей на закупку баритовой штукатурки (применяется для защиты помещений от радиации). Но до настоящего времени работы не проведены», — рассказал источник.