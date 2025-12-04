Минус двадцать пять и новые запреты для мигрантов: главное в Кургане за 4 декабря
Власти Курганской области расширило список сфер, в которых запрещено привлекать иностранных работников с трудовыми патентами. Теперь запрет распространяется на розничную торговлю одеждой, ресторанный бизнес, доставку продуктов и частные хозяйства. Это решение направлено на защиту регионального рынка труда и поддержку приоритетного трудоустройства местных жителей. Ранее ограничения уже действовали в шести других сферах экономики. Об этом URA.RU узнало ииз постановления правительства региона.
В начале следующей недели в область придут недолгие, но сильные морозы. Меж тем, в Кургане уже ввели ограничения из-за праздничной новогодней ярмарки. Об этих и других событиях четверга, 4 декабря, — в дайджесте редакции.
Арест директора пермской компании
Правоохранительные органы арестовали Альберта Якупова, директора Пермского локомотиво-ремонтного депо и уроженца Курганской области. Его обвиняют в мошенничестве и пособничестве в злоупотреблении полномочиями при гособоронзаказе, возможно, с махинациями в Пермском крае. Курганский горсуд подтвердил избрание меры пресечения — Якупов находится в СИЗО до 22 декабря, его защитники уже подали апелляцию.
Мэрия Шадринска отреагировала на критику Шумкова
После критики губернатора Вадима Шумкова, администрация Шадринска приостановила выплаты подрядчикам за ремонт дорог и дворов из-за плохого качества и срывов сроков. Глава города Антон Мокан сообщил, что 12 объектов не приняты, а по 6 из 20 дворовых территорий сроки не соблюдаются. Ведется претензионная работа, готовится расторжение контрактов и внесение подрядчиков в реестр недобросовестных.
Курганцы готовятся к резкому похолоданию
С наступлением второй недели декабря в Курганской области ожидается значительное похолодание, температура опустится до −25 градусов и ниже. По данным метеосервисов, холод начнется 8 января и продлится минимум до среды, с ночными температурами до −28 градусов.
Отмечены заслуги курганского курорта
Курганский санаторий «Лесники» занял первое место в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытий» на Russian Event Awards. Победа связана с масштабной модернизацией и инвестпроектом стоимостью более 1 млрд рублей, реализуемым с 2021 года при поддержке государства.
На площади на зиму закрыли парковку
В Кургане с 1 декабря введен запрет на стоянку и остановку транспорта на площади имени В. И. Ленина из-за новогодней выставки-продажи. Ограничения будут действовать до 27 февраля 2026 года и касаются парковочной площадки возле здания на улице Гоголя, 55.
