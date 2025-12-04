Минус двадцать пять и новые запреты для мигрантов: главное в Кургане за 4 декабря

Для мигрантов ввели новые запреты в Курганской области Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Курганской области расширило список сфер, в которых запрещено привлекать иностранных работников с трудовыми патентами. Теперь запрет распространяется на розничную торговлю одеждой, ресторанный бизнес, доставку продуктов и частные хозяйства. Это решение направлено на защиту регионального рынка труда и поддержку приоритетного трудоустройства местных жителей. Ранее ограничения уже действовали в шести других сферах экономики. Об этом URA.RU узнало ииз постановления правительства региона.

В начале следующей недели в область придут недолгие, но сильные морозы. Меж тем, в Кургане уже ввели ограничения из-за праздничной новогодней ярмарки. Об этих и других событиях четверга, 4 декабря, — в дайджесте редакции.

Арест директора пермской компании

Правоохранительные органы арестовали Альберта Якупова, директора Пермского локомотиво-ремонтного депо и уроженца Курганской области. Его обвиняют в мошенничестве и пособничестве в злоупотреблении полномочиями при гособоронзаказе, возможно, с махинациями в Пермском крае. Курганский горсуд подтвердил избрание меры пресечения — Якупов находится в СИЗО до 22 декабря, его защитники уже подали апелляцию.

Продолжение после рекламы

Мэрия Шадринска отреагировала на критику Шумкова

После критики губернатора Вадима Шумкова, администрация Шадринска приостановила выплаты подрядчикам за ремонт дорог и дворов из-за плохого качества и срывов сроков. Глава города Антон Мокан сообщил, что 12 объектов не приняты, а по 6 из 20 дворовых территорий сроки не соблюдаются. Ведется претензионная работа, готовится расторжение контрактов и внесение подрядчиков в реестр недобросовестных.

Курганцы готовятся к резкому похолоданию

С наступлением второй недели декабря в Курганской области ожидается значительное похолодание, температура опустится до −25 градусов и ниже. По данным метеосервисов, холод начнется 8 января и продлится минимум до среды, с ночными температурами до −28 градусов.

Власти объявили новые запреты для мигрантов

Правительство Курганской области расширило список сфер, где иностранным работникам с патентами запрещено работать. Теперь ограничения касаются торговли одеждой, ресторанного бизнеса, доставки продуктов и частных хозяйств. Это решение направлено на защиту рынка труда региона и повышение занятости местных жителей.

Отмечены заслуги курганского курорта

Курганский санаторий «Лесники» занял первое место в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытий» на Russian Event Awards. Победа связана с масштабной модернизацией и инвестпроектом стоимостью более 1 млрд рублей, реализуемым с 2021 года при поддержке государства.

На площади на зиму закрыли парковку