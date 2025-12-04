Магазин продуктов, популярных у молодежи, закрылся в центре Кургана

В Кургане в ТЦ «Дом Быта»﻿ закрылся филиал сети магазинов Asia45﻿ Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Кургане в торговом центре «Дом Быта» закрылся филиал сети магазинов Asia45. Магазин предлагал курганцам товары из азиатских стран: снэки, лапшу, супы, сладости и другие. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Представители бизнеса объяснили, что закрытие связано с другим проектом.

«В ТЦ „Дом Быта“ прекратил работу отдел магазина Asia45» — рассказал корреспондент. Некоторые покупатели в соцсетях выразили сожаление о закрытии отдела. Также представители бизнеса в соцсетях сообщили, что занимаются развитием сайта магазина, что связано с закрытием отдела. «Закрыли отдел для того, чтобы предложить вам новый формат покупок в онлайн», — написали представители магазина в соцсети «ВКонтакте», отвечая на комментарий пользователя.