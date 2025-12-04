Магазин продуктов, популярных у молодежи, закрылся в центре Кургана
В Кургане в ТЦ «Дом Быта» закрылся филиал сети магазинов Asia45
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Кургане в торговом центре «Дом Быта» закрылся филиал сети магазинов Asia45. Магазин предлагал курганцам товары из азиатских стран: снэки, лапшу, супы, сладости и другие. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Представители бизнеса объяснили, что закрытие связано с другим проектом.
«В ТЦ „Дом Быта“ прекратил работу отдел магазина Asia45» — рассказал корреспондент. Некоторые покупатели в соцсетях выразили сожаление о закрытии отдела. Также представители бизнеса в соцсетях сообщили, что занимаются развитием сайта магазина, что связано с закрытием отдела. «Закрыли отдел для того, чтобы предложить вам новый формат покупок в онлайн», — написали представители магазина в соцсети «ВКонтакте», отвечая на комментарий пользователя.
Ранее в Заозерном микрорайоне Кургана в одном из небольших торговых центров прекратил работу филиал магазина азиатских продуктов и товаров для приготовления блюд «Оптовик». При этом предприниматели сохраняли присутствие на рынке: действовал филиал на улице Станционной и планировалось открытие нового магазина на улице Пролетарской. На фоне закрытия в городе продолжали работать и другие магазины азиатских продуктов, в том числе «Вкус Азии» и «Asia45».
