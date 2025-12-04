В Кургане власти на всю зиму запретили стоянку на площади имени Ленина

В Кургане ограничили парковку на ццентральной площади зимой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Запрет на стоянку и остановку транспорта на площади им. В. И. Ленина в Кургане ввели из-за новогодней выставки-продажи. Ограничения будут действовать всю зиму. Об этом сообщается в постановлении администрации города Кургана.

«В связи с проведением новогодней выставки-продажи администрация города Кургана постановляет запретить остановку и стоянку транспортных средств на парковочной площадке в районе здания по ул. Гоголя, д. 55», — сообщается в документе на сайте мэрии. Запрет будет действовать с 1 декабря 2025 года до 17:00 27 февраля 2026 года.