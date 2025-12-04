В Курганской области установили новые запреты для трудоустройства мигрантов

В Курганской области мигрантам запретили продавать одежду, доставлять еду и еще ряд работ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Правительство Курганской области расширило перечень сфер деятельности, где запрещено привлекать иностранных работников с трудовыми патентами. В список вошли розничная торговля одеждой, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, а также деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг. Об этом говорится в постановлении курганского губернатора.

Решение принято в целях защиты регионального рынка труда и приоритетного трудоустройства местных жителей. «Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Курганской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в постановлении правительства. Хозсубъектам рекомендовано привести численность наемных мигрантов в соответствие с перечнем из постановления.