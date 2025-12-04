Хлопок разрушил постройку на территории АЗС, один сотрудник станции пострадал Фото: Размик Закарян © URA.RU

Днем 4 декабря в Ханты-Мансийске (ХМАО) на улице Мира произошел взрыв на автомобильной газозаправочной станции. В результате происшествия пострадал один человек — оператор станции.

Где произошел взрыв

По данным источника URA.RU, в постройке хлопнул газовый баллон без возгорания Фото: Игорь Вершинин

Хлопок прогремел в постройке, расположенной на территории АЗС. Сама постройка разрушилась, а оператор станции — пострадал. Когда на место прибыли сотрудники МЧС и взрывотехники Росгвардии вместе со следователями, открытого горения не наблюдалось.

Силовики выясняют причину