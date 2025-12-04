Что известно о взрыве на газозаправочной станции в Ханты-Мансийске. Фото
Хлопок разрушил постройку на территории АЗС, один сотрудник станции пострадал
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Днем 4 декабря в Ханты-Мансийске (ХМАО) на улице Мира произошел взрыв на автомобильной газозаправочной станции. В результате происшествия пострадал один человек — оператор станции.
Где произошел взрыв
По данным источника URA.RU, в постройке хлопнул газовый баллон без возгорания
Фото: Игорь Вершинин
Хлопок прогремел в постройке, расположенной на территории АЗС. Сама постройка разрушилась, а оператор станции — пострадал. Когда на место прибыли сотрудники МЧС и взрывотехники Росгвардии вместе со следователями, открытого горения не наблюдалось.
Силовики выясняют причину
Следственный комитет ХМАО организовал проверку по факту происшествия. Следователи установят причины и обстоятельства случившегося, степень тяжести вреда, причиненного здоровью работника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным источника URA.RU из силовых структур округа, причиной стал газовый баллон, хлопнувший без возгорания.
