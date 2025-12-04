Власти Сургута раскрыли планы по масштабному строительству дорог

В перечень ключевых проектов входят улицы Усольцева и Киртбая Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Сургуте сформирован комплексный план развития улично-дорожной сети. В него включены объекты, по которым уже заключены контракты либо ведутся переговоры об окружном финансировании. Об этом URA.RU сообщил начальник управления капитального строительства города Андрей Арменчу. В перечень ключевых проектов входят улицы Усольцева, Киртбая, Нефтеюганское шоссе и проспект Пролетарский.

«С уверенностью можем говорить о тех объектах, по которым уже заключены контракты. Это три участка на Усольцева: от Есенина до Шидловского, от Шидловского до Белецкого (он уже построен и открыт), а также сама улица Шидловского от Крылова до Усольцева. В этом году завершаем проектирование, в следующем выходим на стройку», — пояснил Арменчу. Он также уточнил, что в 2026 году начнется реконструкция улицы Киртбая. В 2027 году там появится четырехполосная магистраль.

Параллельно готовится масштабный проект продолжения строительства Нефтеюганского шоссе с мостовым переходом от Грэсовского кольца в сторону Нижневартовска. Объект должен быть построен до 2028 года. Ожидается модернизация Пролетарского проспекта на участке от улицы Геологической до Югорской. У городских властей готов проект на четырехполосную дорогу с тротуарами и велодорожками. Чиновники ждут включения этого проекта в какую-либо из программ для получения финансирования. Аналогичная ситуация с продолжением Усольцева до Аэрофлотской. Дополнительно разрабатываются проекты улиц Есенина и Грибоедова в районе ЖД-вокзала.

