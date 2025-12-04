Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

«Дочка» газовой компании распродает спецтехнику в арктической зоне ХМАО за бесценок

Компания-банкрот распродает технику в арктической зоне ХМАО с большим дисконтом
04 декабря 2025 в 19:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В арктической зоне ХМАО распродают спецтехнику по цене мотоцикла

В арктической зоне ХМАО распродают спецтехнику по цене мотоцикла

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В поселке Игрим Березовского района ХМАО, который относится в арктической зоне, выставили на продажу большую партию спецтехники. Ее продает обанкротившаяся компания дочерняя компания «Газпром Спецгазавтотранс» (дочернее общество «Газпрома») Цены на машины начинаются от 125 тысяч и доходят до 618 тысяч рублей, сообщил URA.RU организатор торгов.

«Объявлен аукцион по продаже специализированной техники в рамках процедуры банкротства ПАО „Газпром Спецгазавтотранс“. Транспорт находится в поселке Игрим Березовского района ХМАО. Начальная цена самого дорогого грузовика иностранного производства чуть больше 600 тысяч рублей», — рассказал продавец.

Всего на продажу выставлено девять машин возрастом от 13 до 30 лет. В списке — грузовики КамАЗ и Урал, топливозаправщик, прицеп-цистерна и снегопогрузчик. Самая дешевая техника в списке — это цистерна 1995 года выпуска. Прицеп продают всего за 125 тысяч рублей. А самый дорогой лот — иностранный грузовик 2008 года за 618 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал