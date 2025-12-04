Логотип РИА URA.RU
Суд ХМАО отказал в пересмотре дела экс-главы управления миграции УМВД

04 декабря 2025 в 16:41
Суд отказал в ходатайстве о передаче уголовного дела на новое рассмотрение

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель управления миграции УМВД ХМАО Оксана Семенова проиграла апелляцию в окружном суде. Подсудимой и адвокатам было отказано в ходатайстве о передаче дела на новое рассмотрение в другом составе, сообщается в базе данных суда.

«Адвокат просит постановление суда отменить и передать уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. […] Апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения», — сообщается в картотеке.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура проиграла апелляцию по делу Семеновой. Гособвинитель не смог оспорить решение судьи о возвращении уголовного дела прокурору.

