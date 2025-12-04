Суд продлил арест бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину

Арест бывшему владельцу банка «Югра» продлили до 9 марта 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве суд продлил арест Алексею Хотину, бывшему владельцу банка «Югра». Его обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества. Хотин останется под стражей до 9 марта 2026 года.

«Суд продлил арест экс-владельцу банка „Югра“ Алексею Хотину до 9 марта. По мнению прокуратуры, тяжесть инкриминируемого преступления не позволяет сменить Хотину меру пресечения на более мягкую», — сообщили «Ведомости».

Хотин и еще три человека подозреваются в хищении 58,6 миллиарда рублей. Эти деньги были получены от продажи 1,5 миллиона тонн нефти, добытой на арестованных предприятиях компании «Русь-ойл».

Это второе уголовное дело банкира. В марте 2024 года его приговорили к девяти годам лишения свободы за растрату 23,6 миллиарда рублей банка «Югра».

Кроме того, ФССП в марте этого года подала 13 исков к связанным с ним структурам о передаче имущества государству. 25 сентября московский суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Хотина 220,4 млрд рублей в доход государства.