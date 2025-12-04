Сургут начали украшать к Новому году. Фото
Иллюминацию на городских елках подключат к 10 декабря
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
На главной площади Сургута (ХМАО) украшают ель, вскоре там начнут создавать ледяной городок. Праздничные локации планируется полностью подготовить к 20 декабря, сообщил в своем telegram-канале глава города Максим Слепов.
«На площади Советов уже украшают ель. Завезли лёд для создания зимнего ограждения и ледовых фигур главных персонажей Нового года — Деда Мороза и Снегурочки. Также здесь появится ледяное воплощение герба города, цифр и символа наступающего года — лошади», — говорится в сообщении.
Всего в городе появятся два ледяных городка и шесть локаций с фигурами и горками. Работы на зимних локациях завершат к 20 декабря, а иллюминацию на городских елках подключат уже к 10 декабря.
Фото: telegram-канал главы Сургута Максима Слепова (https://t.me/slepovsurgut/4976)
