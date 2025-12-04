В ХМАО в пожаре пострадал ребенок
В Югре при пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Югорске на улице Мира, 55 произошло возгорание в семиэтажном доме. Огонь повредил 12 квадратных метров, пострадал ребенок 2022 года рождения, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.
«В 16:53 поступило сообщение о возгорании в семиэтажном жилом доме на улице Мира. Через минуту прибывшие подразделения были на месте и приступили к тушению пожара. За это время самостоятельно эвакуировались 10 человек. Среди них один ребенок, который получил повреждения. Он передан бригаде скорой помощи», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте при пожаре в частном доме погиб мужчина. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!