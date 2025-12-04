В ХМАО в пожаре пострадал ребенок

В Югорске на улице Мира, 55 произошло возгорание в семиэтажном доме. Огонь повредил 12 квадратных метров, пострадал ребенок 2022 года рождения, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.

«В 16:53 поступило сообщение о возгорании в семиэтажном жилом доме на улице Мира. Через минуту прибывшие подразделения были на месте и приступили к тушению пожара. За это время самостоятельно эвакуировались 10 человек. Среди них один ребенок, который получил повреждения. Он передан бригаде скорой помощи», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.